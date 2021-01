Ei sunt angajații care se pot vaccina în etapa a doua a campaniei de vaccinare Un sfert din numarul total al angajaților din Romania sunt incluși in etapa a doua de vaccinare impotriva coronavirusului. Aceștia pot fi din administrația centrala, invațamant și industria alimentara. Aproape 1,5 milioane de angajați romani din domeniile considerate esentiale pot face vaccinul impotriva COVID-19, din totalul de 5,6 milioane de angajati activi la nivel national, conform cifrelor ZF pe baza cifrelor publice de la Statistica si Ministerul de Finante, conform Mediafax. Incepand de pe 15 ianuarie incepe a doua etapa de vaccinare, care cuprinde și aceasta categorie de angajați, iar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

