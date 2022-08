Stiri pe aceeasi tema

- Rivian, producator de mașini electrice la care au investit giganți precum Amazon și Ford, a anunțat pierderi de 1,7 miliarde dolari in trimestrul trecut și estimeaza un minus de 5,45 miliarde dolari pentru intregul an. Compania a produs doar 4.000 de mașini in trei luni, deși are 98.000 de comenzi.

- Compania chineza BYD Co. din China, unul dintre principalii producatori de vehicule cu energie din aceasta țara, a depașit Tesla Inc. la vanzari, in prima jumatate a anului 2022. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Slovacia nu este degeaba numita „Detroit-ul Europei”, fiindca o țara de nici șase milioane de locuitori are o producție anuala de un milion de mașini. Ei bine, producția va crește și mai mult, fiindca Volvo a anunțat ca va construi o uzina care va ajunge sa construiasca 250.000 de mașini electrice/an.

- Potrivit comunicatului Ministerului de Externe de la Budapesta, atunci cand a anuntat investitia W-Scope, seful diplomatiei ungare a relatat ca unitatea din Ungaria este prima fabrica pe care compania o deschide in Europa, care inseamna crearea a 1200 de noi locuri de munca si o productie anuala de…

- Ungurii dau lovitura: Cel mai mare producator de baterii din lume deschide o fabrica la Debrecen Ungurii dau lovitura: Cel mai mare producator de baterii din lume deschide o fabrica la Debrecen Contemporary Amperex Technology Ltd (CATL), din China, este cel mai mare producator de baterii din lume si…

- Contemporary Amperex Technology Ltd (CATL), din China, este cel mai mare producator de baterii din lume si ar intentiona sa construiasca o fabrica in Ungaria, scrie publicatia Vilaggazdasag, care citeaza mai multe surse oficiale maghiare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- “Grupul eMAG anunta bilantul pentru planul de investitii de 3,2 miliarde de lei pe trei ani, lansat in 2021. In primul an, investitiile au depasit 1 miliard de lei, iar in urmatorii doi ani, grupul eMAG va continua sa investeasca 2,2 miliarde de lei in planul sau de transformare in ecosistem regional…