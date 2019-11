Stiri pe aceeasi tema

- Un vicepreședinte al unei secții de vot din județul Iași este un condamnat penal, scrie senatorul USR pe Facebook, relateaza realitateadeiasi.net. Ce masura a luat Biroul Electoral Judetean Iasi dupa aceasta sesizare.

- Constantin Zero, vicepreședinte al secției de votare din localitatea Scobinți din Iași, a fost inlocuit din funcție pe motiv ca este condamnat penal pentru uz de fals, relateaza Mediafax. Reprezentanții USR Iași au fost cei care au semnalat incompatibilitatea la Biroul Electoral Județean. „Noutati de…

- Azi, la Curtea de Apel Bucuresti va avea loc primul termen in apelul camerei preliminare a dosarului in care Emilian Schwartzenberg, cu dubla cetatenie, domiciliat in Israel, este acuzat de complicitate la dare de mita. Oricare va fi decizia judecatorilor de la Curtea de Apel, aceasta va fi definitiva.…

- Ministerul Justitiei a anuntat, joi, ca profesorul Marius Balo, care ispaseste o pedeapsa de 8 ani de inchisoare in China, urmeaza sa fie transferat intr-un penitenciar din Romania. Potrivit unui comunicat al MJ transmis AGERPRES, Curtea de Apel Cluj a dispus marti recunoasterea pedepsei aplicate de…

- Eduard Moldovanu, medic la Spitalul de Neurochirurgie, a fost condamnat, definitiv, la 3 ani de inchisoare cu suspendare, printr-o decizie luata in urma cu putin timp de Curtea de Apel Iasi. In prima instanta, medicul fusese condamnat la 4 ani de inchisoare cu suspendare. Citeste despre acest CAZ AICI.…

- Curtea de Apel Alba Iulia a finalizat in procedura de camera preliminara contestatiile depuse de inculpati in dosarul ”Carpatica Asig”, impotriva solutiei prin care Tribunalul Sibiu a constatat legalitatea sesizarii isntantei si a rechizitoriului. Inculpat in dosar este milionarul sibian Ilie Carabulea.

- Magistrații Judecatoriei Sectorului 4 au decis, miercuri, sa admita cererea lui Cristi Borcea de eliberare condiționata, soluția instanței nefiind definitiva.„Admite cererea de liberare conditionata formulata de petentul condamnat Borcea Cristian. Dispune liberarea conditionata a petentului…

- O intreaga familie din Ocna Mures a ajuns sa aiba cazier penal dupa un incident aparent banal. Tatal a fost condamnat la inchisoare cu suspendare pentru refuzul de a se supune prelevarii de probe biologice, iar mama si fiica au primit pedepse cu suspendare pentru marturie mincinoasa.