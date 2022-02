Stiri pe aceeasi tema

- Trupele rusesti deruleaza, zilele acestea, cel mai mare exercitiu comun cu militarii din Bielorusia de la Razboiul Rece incoace. Localnicii se plang ca soldatii rusi beau mult, vand combustibilul de la blindate si lasa mult gunoi in urma lor.

- Trupele ruse au participat la manevre militare cu omologii din Belarus și ar trebui sa paraseasca aceasta țara incepand cu 20 februarie, scrie Radio Europa Libera . Este neclar deocamdata daca o parte din trupe vor ramane totuși pe o durata mai lunga. „Am vazut cu ochii mei mișcarea vehiculelor militare…

- Armatele rusa și bielorusa au inceput joi, 10 februarie, manevre in Belarus timp de zece zile, in pline tensiuni Rusia-Occident din jurul Ucrainei și in timp ce eforturile diplomatice continua pentru a dezamorsa aceasta criza. Desfașurarea acestor militari a fost imediat denunțata de președinția ucraineana…

- Imaginile din satelit ale unei companii private americane publicate duminica au aratat detalii despre manevrele militare la granița dintre Belarus și Ucraina inaintea exercițiilor comune anunțate de Moscova și Minsk. NATO a precizat in repetat randuri ca este vorba despre cea mai mare desfașurare de…

- „In Grupul Operațional al Trupelor Ruse din regiunea transnistreana a Republicii Moldova s-au desfașurat exerciții pentru pregatirea de lupta. In total, in acestea au fost implicate aproximativ 100 de unitați de echipament militar”, se anunța intr-un comunicat de presa al Districtului militar Vest al…

- Militarii s-au organizat in tabere uriașe la granița cu Ucraina și așteapta noi comenzi de la Vladimir Putin. Peste o suta de mii de soldați au fost mutați din estul indepartat al țarii inspre partea opusa pentru a-și desfașura trupele la granița de vest cu Ucraina. Trupele sunt mutate cu trenul pe…

- Aleksandr Lukasenko a declarat ca Rusia si Belarus vor desfasura exercitii militare comune in februarie, potrivit Reuters. „Sunt exerciții normale cu scopul de a stabili un plan clar in confruntarea cu aceste forțe: vestul (țarile baltice și Polonia) și sudul (Ucraina)”, a spus Lukașenko.

- Fortele militare ruse din cadrul Organizatiei Tratatului de Securitate Colectiva (OTSC) au inceput joi retragerea din Kazahstan, a anuntat ministerul apararii rus, transmite AFP, citat de Agerpres . „Unitatile soldatilor pacii din cadrul Organizatiei Tratatului de Securitate Colectiva (OTSC), indeplinindu-si…