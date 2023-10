Ei arbitrau, hoții le furau bunurile din vestiar. Autorii au ajuns în arest. S-a întâmplat la Cândești Trei arbitri buzoieni au ramas fara telefoane mobile și bani, in timpul meciului pe care il arbitrau. Doi tineri din Vernești au fost cei care au profitat de faptul ca arbitrii erau ocupați cu partida de fotbal disputata in weekend la Candești, intrand in cabina lor de unde le-au furat bunurile. Ulterior, polițiștii au reușit sa ii identifice pe hoți. ,,In ziua de 8 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Berca au depistat principalii banuiți in cazul unui furt calificat, doi tineri in varsta de 17 și 19 de ani, ambii din comuna Vernești. Fapta a fost sesizata in aceeași… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol: jurnaluldebuzau.ro

