- Echipele feminine de handbal SCM Ramnicu Valcea, SCM Gloria Buzau si CS Magura Cisnadie, care vor disputa cele doua tururi preliminare ale EHF European League, si-au aflat adversarele, marti, 20 iulie, cu prilejul tragerii la sorti efectuate la sediul EHF de la Viena. SCM Ramnicu Valcea va intra direct…

- SCM Rm. Valcea și Gloria Buzau vor intra in turul 3 preliminar, iar Magura Cisnadie in turul 2. Minaur Baia Mare nu a primit invitație in Liga Campionilor, dar e sigura de a doua participare consecutiva in grupele celei de-a doua competiții continentale Al doilea sezon al EHF European League, a doua…

- Clasata pe locul al doilea in Liga Florilor in sezonul 2020-2021, CS Minaur Baia Mare a cerut un loc in Liga Campionilor. Cum EHF nu i-a acordat acest loc, echipa noastra va juca in EHF European League, la fel cum a facut-o si sezonul trecut. Si la fel ca atunci, CS Minaur va intra in competitie…

- Luni, 21 iunie 2020,, la sediul FR Handbal, a avut loc stabilirea ordinii de desfașurare a etapelor din cadrul Ligii Florilor MOL, pentru viitorul sezon competițional. SCM Rm. Valcea va incepe noul sezon cu un duel pe teren propriu, in compania formației SCM Craiova. Programul turului de campionat –…

- Extrema stanga braziliana Larissa Fais Munhoz Araujo a semnat pentru echipa feminina de handbal HC Dunarea Braila, pentru care va evolua din sezonul viitor, a anuntat clubul, marti, pe pagina sa de Facebook. Larissa Araujo, care joaca in Romania din 2017, vine la Dunarea de la Minaur Baia Mare, medaliata…

- Sambata și duminica, Sala Polivalenta Lascar Pana din Baia Mare va fi gazda turneului final al EHF European League, a doua competiție europeana ca valoare dupa Liga Campionilor. Un Final Four la care participa patru echipe, Herning Ikast Handbold (Danemarca), Nanter Atlantique Handball (Franța), Siofok…