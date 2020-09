EHF European League: HC Dobrogea Sud Constanta invinsa de Sporting Lisabona

Stiri pe aceeasi tema

- Mansa secunda din turul doi preliminar al EHF European League se joaca marti, de la ora 21.45. In tur, la Constanta, scorul a fost egal, 27 27. Ionut Stanescu spune ca HCDS are sansa ei si o va fructifica la maximum. Echipele masculine de handbal Sporting Lisabona si HC Dobrogea Sud Constanta se intalnesc…

- HC Dobrogea Sud Constanta se dueleaza cu Sporting Lisabona in turul doi preliminar al EJHF European League.Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a ajuns astazi in Portugalia, in vederea meciului de maine cu Sporting Lisabona, din mansa secunda a turului doi preliminar al EHF European…

- AHC Potaissa Turda a terminat la egalitate cu Fenix Toulouse Handball, 35-35 (15-17), marti seara, pe teren propriu, in prima mansa a turului al doilea preliminar al EHF European League la handbal masculin. Turdenii au evitat infrangerea la ultima faza a partidei, cand oaspetii au aruncat in bara. Prima…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud a intalnit la Constanta Sporting Lisabona. Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a disputat in aceasta seara, pe teren propriu, prima mansa a dublei intalniri din turul doi al EHF European League, contra formatiei portugheze Sporting Lisabona.Meciul…

- Sporting a jucat de 8 ori cu echipe din Romania. De cinci ori s-a calificat mai departe, de trei ori a fost eliminata. Dinamo, in doua randuri, și HCM Constanța au fost formațiile care au trecut de lusitani Dobrogea Sud Constanța va intalni in turul doi al European League pe Sporting Lisabona, o echipa…

- Dobrogea Sud va intalni formația portugheza Sporting Lisabona, iar Potaissa ii va avea ca adversari pe francezii de la Fenix Toulouse Tragerea la sorți a partidelor din turul 2 preliminar al European League nu a fost prea darnica pentru echipele din Romania. Potaissa Turda și Dobrogea Sud Constanța…

- HC Dobrogea Sud Constanta s-a calificat fara probleme in turul al doilea preliminar al competitiei de handbal masculin EHF European League dupa ce a invins in deplasare formatia rusa HC Victor Stavropol, cu 28-27 (13-11), duminica, la Rostov, in mansa secunda a primului tur preliminar. HC Dobrogea Sud…

- Vicecampioana Romaniei are șanse mici de calificare in turul 2 al European League dupa ce a cedat 24-26 in fața croaților de la HRK Gorica. Dobrogea Sud Constanța a facut scor cu rușii de la HC Victor Stavropol, 26-18 Dupa 6 luni de pauza totala, handbalul a revenit și in Romania. Potaissa Turda și…