Stiri pe aceeasi tema

- Fostul component al echipei nationale de baschet masculin, Doru Radulescu, a murit la varsta de 61 de ani, a anuntat, miercuri, clubul CSM Oradea pe site-ul sau oficial. “Comunitatea baschetbalistica din Oradea a primit cu tristețe vestea trecerii in neființa a lui Doru Radulescu, fost jucator al echipei…

- SCM Gloria Buzau trimite nu mai puțin de 4 jucatoare la echipa naționala de handbal senioare a Romaniei care se pregatește pentru Campionatul European. Competiția se va desfașura in perioada 4-20 noiembrie 2022 in Slovenia, Macedonia de Nord și Muntenegru, cu participarea a 16 echipe naționale.

- Este doliu in baschetul romanesc, dupa ce Doru Radulescu, fost component al echipei Dinamo Oradea si al nationalei Romaniei, a incetat din viata, la varsta de 61 de ani, a anuntat, miercuri, 28 septembrie, clubul CSM Oradea. Doru Radulescu a fost unul dintre cei mai importanti jucatori ai generatiei…

- Federatia Europeana de Handbal a dat publicitatii loturile largite ale celor 16 echipe care vor participa la Campionatele Europene ce se vor desfasura in Slovenia, Macedonia si Muntenegru in perioada 4-20 noiembrie. Cele 20 de jucatoare care vor face parte din lotul pentru EURO 2022 vor fi alese doar…

- Federația Europeana de Handbal a dat publicitații loturile largite ale celor 16 echipe care vor participa la Campionatele Europene ce se vor desfașura in Slovenia, Macedonia de Nord și Muntenegru, in perioada 4-20 noiembrie. Cele 20 de jucatoare care vor face parte din lotul pentru EURO 2022 vor fi…

- Patruzeci si doua de tari, inclusiv Romania, au cerut, intr-o declaratie comuna, ca Rusia sa isi retraga trupele si personalul neautorizat de la centrala nucleara Zaporojie si din vecinatatea acesteia, informeaza eeas.europa.eu. Prezenta fortelor militare ruse la centrala nucleara Zaporojie impiedica…

- Echipa feminina sub 18 ani a Romaniei a invins reprezentativa similara a Sloveniei cu scorul de 35-25 (15-12), luni seara, la Skopje, in Grupa E a Campionatului Mondial Under-18 din Macedonia de Nord. Formatia noastra, care invinsese in primul meci Guineea cu 39-27, si-a asigurat prezenta in grupele…

- Propunerea Comisiei Europene de a cere scaderea cu 15% a consumului de gaze pentru a putea pregati stocurile de iarna se lovește de rezistența din partea mai multor guverne, aruncand dubii asupra planului care ar trebui sa fie adoptat saptamana viitoare, scrie EUObserver . Ursula von der Leyen, șefa…