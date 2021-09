Egosofia | Nici prea egoist, nici prea altruist Aceasta perioada tulburata arata cat de mult se resping colectivul și individul. Exista un mod de reconciliere: egosofie, o ințelepciune de sine care ii ia in considerare și pe ceilalți. Criza sanatații este din nou un exemplu: devine dificil sa traim in armonie impreuna. Ceea ce ar trebui sa ne... The post Egosofia | Nici prea egoist, nici prea altruist appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

