Stiri pe aceeasi tema

- Suedia va incepe sa administreze doze de supra-rapel ("booster") cu vaccinuri anti-COVID-19 rezidentilor de peste 65 de ani si angajatilor din sectorul asistentei medicale si intentioneaza sa extinda gradual inocularile cu astfel de doze suplimentare pentru mai multe categorii populationale in lunile…

- Brexitul este o ''catastrofa'' pentru Regatul Unit, a sustinut marti comisarul european pentru piata interna Thierry Breton, într-o declaratie pentru postul de televiziune francez BFM TV, transmite Reuters. ''Vedeti ce se întâmpla pe rafturile supermarketurilor,…

- Fabricile fac parte dintr-un plan al grupului american de a construi capacitati de productie de ultima generati in Eurpa, pentru a evita viitoarele deficite de aprovizionare de tipul celor care afecteaza in mod special industria automobilelor. Roma discuta deja cu Intel despre potentiala investitie,…

- Soferii britanici au stat ore in sir la cozi pentru a-si umple rezervoarele, dar și sticle de plastic, cu benzina, in condițiile in care zeci de benzinarii au fost inchise din lipsa carburantilor, punand afise in acest sens, informeaza Reuters, citata de News.ro . La unele benzinarii soferii s-au luat…

- Egiptenii se pregatesc sa aiba o noua capitala. Aceasta se ridica in apropiere de Cairo, a fost construita de la zero in mijlocul deșertului și ar trebui sa fie funcționala pana la finele anului.

- Organismul de reglementare in sanatate din Africa de Sud a aprobat administrarea la copii cu varste de peste 12 ani a vaccinului anti-Covid dezvoltat de Pfizer si BioNTech, relateaza Reuters. Este deschisa astfel calea pentru ca Guvernul sa ofere vaccinul adolescentilor. South African…

- Guvernul taliban va accepta orice migranti afgani ale caror cereri de azil au fost respinse in Europa dupa care acestia vor fi deferiti unui tribunal, a declarat un purtator de cuvant al talibanilor, citat de un ziar austriac, relateaza Reuters. Guvernul austriac conduc de conservatori…

- Guvernul german a criticat marti procedura de infringement declansata impotriva sa de Comisia Europeana dupa ce Curtea Constitutionala a Germaniei a emis o decizie referitoare la un program de achizitii de obligatiuni al Bancii Centrale Europene (BCE) care contrazicea o decizie a Curtii de Justitie…