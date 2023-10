Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile israeliene au criticat sambata, 21 octombrie, summitul pentru Pace dedicat situației din Orientul Mijlociu, organizat de Egipt, pentru ca liderii prezenți la reuniune nu au transmis o condamnare directa a gruparii islamiste palestiniene Hamas, transmite EFE, citata de Agerpres.„Este regretabil…

- Aproximativ 240 de cetateni romani din Palestina, cu dubla cetațenie, așteapta la granița cu Egiptul sa poata fi evacuați. Sunt cei care au cerut autoritatilor romane ajutor, precizeaza surse guvernamentale. Autoritatile romane sunt in contact cu acestia si sunt gata sa le ofere transportul cu autocare…

- Cel putin 1.417 palestinieni au fost ucisi, iar alti 6.268 au fost raniti in represaliile israeliene in Fisia Gaza dupa atacul Hamas in Israel de sambata, scrie Agerpres. Un bilant anterior anunta 1.100 de morti. In total, 447 de copii si 248 de femei au fost ucise in atacuri aeriene israeliene in Fasia…

- Statele Unite ale Americii, care au trimis deja un grup aeronaval in apropierea Israelului, sunt pregatite sa trimita, "daca este necesar", un al doilea portavion in scopuri de descurajare, a declarat miercuri, 11 octombrie, un purtator de cuvant al Casei Albe, informeaza AFP, potrivit Agerpres.John…

- Bombardamentele israeliene au lovit marti zona punctului de trecere a frontierei de la Rafah, intre Fasia Gaza si Egipt, au declarat oficiali palestinieni si surse de securitate egiptene, punand in pericol operatiunile de la singurul punct oficial de iesire pe la frontiera sudica a Fasiei Gaza, relateaza…

- Razboiul din Israel a ajuns și in marile orașe europene. La Londra, grupurile de susținatori ai Palestinei și Israelului s-au ciocnit pe strazi și la metrou. Poliția a fost nevoita sa intervina in forța.Cei care susțin acțiunile gruparii teroriste Hamas au aprins torțe și fumigene. Aceștia s-au luptat…

- Armata israeliana a anuntat vineri ca a lansat trei atacuri asupra Fasiei Gaza, dupa violentele izbucnite in timpul unui protest la granita in timpul caruia 28 de palestinieni au fost raniti de tiruri israeliene, potrivit unor surse palestiniene din domeniul sanitar, transmite AFP, citat de news.ro.Aceste…

- Hristo Hinkov, Ministrul bulgar al Sanatații, a declarat ca au fost asigurate masurile pentru transportul și internarea a 17 raniți in exploziile de la stația GPL din Crevedia in unitațile sanitare din Bulgaria, potrivit BTV.