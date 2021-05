Egiptul şi Turcia încep două zile de negocieri cu intenţia normalizării relaţiilor Egiptul si Turcia vor organiza miercuri si joi doua zile de consultari politice la Cairo, ca parte a unor eforturi de imbunatatire a relatiilor bilaterale a acestor doi rivali regionali, informeaza AFP. "Aceste discutii exploratorii se vor concentra asupra pasilor necesari care pot conduce la normalizarea relatiilor dintre cele doua tari, in context bilateral si regional", conform unui comunicat dat publicitatii marti de ministerele de externe ale ambelor tari. Turcia si Egiptul s-au confruntat in ultimii ani ca urmare a pozitiile lor conflictuale cu privire la Fratia Musulmana, razboiul din Libia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

