- Egiptul si Turcia au anuntat marti ca iși imbunatațesc relațiile diplomatice și au numit ambasadori in capitalele lor, pentru prima oara dupa zece ani, marcand ultima etapa in procesul de incalzire a relațiilor diplomatice, relateaza AFP.

- Dupa lovitura de stat din Rusia, liderul rus și omologul sau de la Ankara au avut o discuție telefonica. Reprezentanții Kremlinului au dezvaluit ce a vorbit Putin la telefon cu Erdogan. In 2016, șeful de stat din Turcia a supraviețuit unei lovituri militare ce a eșuat. „Este o lovitura aplicata Rusiei,…

- Dezastrele se țin scai de Turcia. In urma cu puțin timp, o explozie la o uzina de rachete și explozibili din Ankara a provocat, in cursul zilei de sambata, prabușirea unei cladiri. Mai mult decat atat, nenorocirea a ucis toți cei cinci muncitori aflați inauntru.

- Autoritațile din Turcia au neutralizat un colet suspect in centrul capitalei Ankara, chiar in zona in care se strang susținatorii candidaților la prezidențiale, transmite Digi24.„In urma cu aproximativ 30 de minute ne pregateam pentru o transmisiune in direct și am auzit o explozie dintr-o locație…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și-a suspendat vineri a treia zi consecutiva de campanie electorala. Motivul: un virus intestinal. Oficialul și-a oprit campania cu doar 16 zile inainte de viitoarele alegeri prezidențiale și legislative. Programul comunicat de catre presedintia turca arata ca…

- ONG-ul Human Rights Watch (HRW) indeamna Ankara sa ancheteze abuzurile comise de granicerii turci, la granița cu Siria, relateaza AFP, potrivit News.ro. „Granicerii turci trag fara discriminare asupra unor civili sirieni la frontiera cu Siria, tortureaza si au recurs la forta excesiva impotriva solicitantilor…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, in campanie pentru un nou mandat, a prezentat marti manifestul partidului sau pentru alegerile prezidentiale si legislative din mai, care se anunta extrem de disputate, relateaza AFP, potrivit Agerpres.„Turcia nu are alta optiune decat sa ramana puternica…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a sosit joi in Turcia, potrivit unei surse oficiale turce, pentru discutii asupra acordului din iulie 2022 privind exportul de cereale ucrainene prin Marea Neagra, noteaza AFP, citat de Agerpres.Lavrov s-a intalnit cu omologul sau turc, Mevlut Cavusoglu,…