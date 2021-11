Egiptul și trenurile sale - Cum vrea o țară celebră pentru accidentele cumplite să construiască linii de mare viteză Nu sunt multe țari din lume unde contrastul dintre trenuri este atât de mare cum este în Egipt, țara unde pe unele tronsoane ruleaza trenuri moderne cu aer condiționat, iar pe altele au fost accidente ce au facut și peste 300 de morți. Egiptul are trenuri de peste 160 de ani și are un plan cu adevarat &"faraonic&": sa construiasca linii de mare viteza. Pâna atunci însa, țara aduce vagoane noi din Ungaria, Rusia și China și a comandat și locomotive noi.



Egiptul a fost prima țara africana în care au circulat trenuri, prima linie fiind gata…

