- Egiptul si Rusia au reluat astazi cursele aeriene directe, la doi ani dupa suspendarea decisa din cauza doborarii de catre teroristi a unui avion de pasageri rus in Peninsula Sinai, informeaza site-ul agentiei Associated Press.

- Un zbor Moscova-Cairo marcheaza joi reluarea legaturilor aeriene directe intre Rusia si Egipt, suspendate la sfarsitul anului 2015 dupa un atentat impotriva unui charter rusesc deasupra peninsulei Sinai, care a avut consecinte severe asupra economiei egiptene, potrivit AFP si dpa. Avionul companiei…

- Guvernul chinez a anuntat in una februarie ca noul avion J-20 va intra in dotarea fortelor aeriene. Acesta este invizibil pe radar si se poate compara cu celebrul avion american F-22 Raptor, un proiect in care Pentagonul a investit sume uriase.

- Ministerul Transporturilor de la Moscova cere explicatii Marii Britanii in legatura cu un avion de pasageri al companiei aeriene ruse Aeroflot care a fost perchezitionat vineri la aeroportul Heathrow din Londra si avertizeaza ca ar putea lua masuri similare la adresa firmelor aeriene britanice.

- Incepand de saptamana viitoare, ruta IASI-TIMISOARA-IASI va fi operata de TAROM. Compania opereaza aceste trasee cu sloganul: "Moldova si Ardealul intalnesc Banalul. De Centenar suntem alaturi de romani". Din 25 martie, vor fi zboruri in Vestul tarii de patru ori pe saptamana, astfel: (IAS) 08:30 –…

- Aviatia militara rusa si-a intensificat duminica noaptea atacurile împotriva localitatilor din provincia Idlib din nordul Siriei controlate de rebeli, relateaza Reuters din surse ale apararii civile.

- Ministerul Apararii din Rusia a anuntat, sambata, ca armata rusa a atacat cu arme ghidate cu precizie zona in care a fost doborat, in urma cu cateva ore, un avion Suhoi Su-25, in atac fiind ucisi "cel putin 30 de teroristi", relateaza Interfax.

