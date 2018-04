Egiptul s-a declarat sambata profund preocupat de escaladarea militara in Siria, care ar putea afecta siguranta poporului sirian si pune in pericol acordurile de reducere a tensiunilor, transmite Reuters.



Fortele aeriene americane, franceze si britanice au tras peste 100 de rachete in noaptea de vineri spre sambata, avand ca tinta instalatii de arme chimice ale guvernului sirian, in replica la presupusul atac chimic petrecut la Douma la 7 aprilie.



Fara a mentiona in mod direct loviturile aeriene din cursul noptii, Ministerul de Externe de la Cairo se declara profund preocupat…