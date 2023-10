Egiptul se confruntă cu pene de curent din cauza epuizării importurilor de gaze naturale Egiptul are pene zilnice de curent din ce in ce mai lungi pe masura ce producția interna de gaze naturale scade, iar importurile din Israel se epuizeaza, a anunțat presa locala, scrie oilprice.com. Un purtator de cuvant al guvernului a declarat intr-o postare pe Facebook in acest weekend ca penele de curent, care au inceput in luna iulie a acestui an din cauza unei penuriei de gaz, se vor prelungi din cauza consumului mai mare și a "scaderii cantitaților de gaz furnizate din afara Egiptului, de la 800 de milioane de picioare cubice de gaz pe zi la zero", citat de Mada Masr. Egiptul importa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

