Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a respins joi acuzatia Ucrainei conform careia Rusia ar planui un atac cibernetic asupra unor institutii de stat si companii private ucrainene inaintea finalei Ligii Campionilor la fotbal care se va juca sambata la Kiev, relateaza Reuters. Guvernul american a transmis miercuri ca va incerca…

- Guvernul Republicii Moldova respinge ideea unirii cu Romania, scrie publicatia The Guardian, citand un interviu cu premierul de la Chisinau, Pavel Filip. Acesta a declarat ca „s-au spus prea multe despre reunificare, identitate si limba”, iar el isi doreste sa se concentreze asupra dezvoltarii tarii.…

- Pentru cei care vor sa știe ce s-a intamplat azi, 16 aprilie, de-a lungul anilor, am facut o trecere in revista a evenimentelor importante care au marcat istoria la aceasta data. Pe 16 aprilie 1889, s-a nascut, la Londra, Charlie Chaplin, actor si regizor englez. Tot in aceasta zi, insa, in 1927, a…

- Un zbor Moscova-Cairo marcheaza joi reluarea legaturilor aeriene directe intre Rusia si Egipt, suspendate la sfarsitul anului 2015 dupa un atentat impotriva unui charter rusesc deasupra peninsulei Sinai, care a avut consecinte severe asupra economiei egiptene, potrivit AFP si dpa. Avionul companiei…

- Statele Unite si NATO ameninta Rusia si incearca sa blocheze, prin sanctiuni, dezvoltarea tarii, afirma presedintele Vladimir Putin, vorbind, in interviuri acordate jurnalistei NBC Megan Kelly inaintea scrutinului prezidential, despre planurile de relansare economica si despre situatia geopolitica.

- Moscova a respins luni drept un ”spectacol de circ” acuzatiile Londrei potrivit carora Rusia se face vinovata de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skropal si a fiicei acestuia, Iulia, relateaza The Associated Press.