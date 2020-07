Presedintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi a ratificat miercuri o lege ce interzice militarilor activi si trecuti in rezerva sa candideze la presedintie sau parlament fara aprobarea armatei, informeaza France Presse. Modificarea legislativa intervine in timp ce egiptenii au votat covarsitor anul trecut intr-un referendum in favoarea amendamentelor constitutionale ce ar permite presedintelui Sisi, el insusi fost maresal ales in 2014 si reales in 2018, sa ramana la putere pana in 2030. "Ofiterii activi si cei al caror serviciu in fortele armate s-a incheiat nu au voie sa candideze la alegerile pentru…