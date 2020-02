Egiptul organizeaza miercuri funeralii militare pentru fostul presedinte Hosni Mubarak, inlaturat de la putere in timpul valului de proteste ale 'Primaverii arabe' in 2011, transmite dpa, preluand mass-media oficiale. Mubarak, care a condus tara timp de 30 de ani, a decedat marti, intr-un spital din Cairo, la varsta de 91 de ani. Ceremonia de miercuri, la care au fost invitati oficiali de rang inalt, va incepe in curtea unei moschei dintr-o suburbie a capitalei, a transmis televiziunea de stat, fara a furniza alte detalii. Trupul neinsufletit al lui Mubarak va fi depus apoi intr-un cimitir…