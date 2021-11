Egiptul își mută capitala de la Cairo. Noua locație va găzdui 6,5 milioane de locuitori Guvernul din Egipt a hotarat mutarea capitalei administrative de la Cairo. Noua capitala administrativa va putea gazdui 6,5 milioane de locuitori și se afla la est de actuala capitala. Anunțul a fost facut, miercuri, de un purtator de cuvant al administrației prezidențiale. Procesul de transferare al birourilor guvernamentale in noua locație, va incepe in luna […] The post Egiptul iși muta capitala de la Cairo. Noua locație va gazdui 6,5 milioane de locuitori appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Guvernul egiptean incepe de luna viitoare procesul de mutare a institutiilor publice in cladirile din noua capitala administrativa construita la est de Cairo. Anunțul a fost facut de presedintele egiptean, care a mai precizat ca va fi o perioada de proba de șase luni.

