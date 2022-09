Stiri pe aceeasi tema

- Piata anuala a vaccinurilor pentru Covid-19 din Statele Unite ar putea fi in viitor in intervalul 5,2 - 12,9 miliarde de dolari, in functie de preturile vaccinurilor si cine este eligibil sa le primeasca, a declarat joi directorul comercial al companiei Moderna, Arpa Garay, transmite Reuters.…

- Comisia Europeana a propus miercuri 5 miliarde de euro sub forma de asistența macrofinanciara pentru Ucraina, a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, conform CNN, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a sunat marti, de la distanta, clopotul de deschidere a Bursei de valori de la New York, in contextul in care tara sa incearca sa atraga investitii private de miliarde de dolari pentru refacerea uzinelor si industriilor distruse de Rusia, transmite Reuters,…

- In ziua in care Kievul aniversa Ziua Independenței, președintele american Joe Biden a anunțat, miercuri, ca Statele Unite vor acorda Ucrainei un nou pachet de ajutoare militare, in valoare de aproape trei miliarde de dolari, informeaza Reuters, citat de Agerpres . Joe Biden a precizat ca este vorba…

- Investitiile inadecvate in sectorul petrolului si gazelor sunt principalul motiv al recentelor majorari de preturi, iar Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) nu este de vina, a afirmat miercuri secretarul general al OPEC, Haitham Al Ghais, intr-un interviu acordat CNBC, transmite Reuters.…

- Grupul petrolier saudit Aramco a raportat duminica un profit net record de 48,4 miliarde de dolari in al doilea trimestru al acestui an, gratie majorarii pretului la petrol, volumului vanzarilor si imbunatatirii marjei de rafinare, transmite AFP si Agerpres.

- ”Cererea pentru jocuri, console si alte kit-uri a fost atat de puternica in timpul pandemiei, incat piata s-a extins cu 26% intre 2019 si 2021. Potrivit datelor Ampere Analysis, se estimeaza ca piata globala de jocuri si servicii se va contracta cu 1,2% fata de anul trecut, pana la 188 de miliarde de…

- Gazduirea Campionatului Mondial de Fotbal 2022 ar putea sa adauge economiei Qatarului pana la 17 miliarde de dolari, o cifra mai mica decat estimarile anterioare care vorbeau de un impuls de 20 de miliarde de dolari, transmite Bloomberg.