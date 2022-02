Egiptul încearcă să-şi diversifice sursele de import de grâu, în contextul conflictului dintre Ucraina și Rusia Egipt, cel mai mare importator de grau din lume, incearca sa-si diversifice furnizorii de grau in contextul conflictului dintre Ucraina si Rusia, doi dintre principalii exportatori ai sai, potrivit unor surse citate de agentia EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE…

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, dupa o serie de intalniri la nivel european, ca in cazul in care situația din Ucraina se inrautațește in sensul unui conflict cu Rusia, atunci Romania și celelalte state NATO și UE vor acționa impreuna. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Riscul unei invazii a Rusiei in Ucraina este "foarte ridicat", a declarat joi presedintele american Joe Biden, intr-un moment de tensiuni puternice, potrivit AFP și Agerpres. „Prognoza” inițiala a CIA, legata de o invazie pe 16 februarie, s-a dovedit a fi falsa. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Președintele Klaus Iohannis a postat un mesaj pe Twitter, in care vorbește despre riscurile de securitate pe care le implica criza Rusia - Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Imagini din satelit arata ca Rusia si-a retras unele echipamente militare din apropierea Ucrainei, dar au sosit altele, iar Rusia continua sa dispuna de numeroase forte si materiale militare in apropierea tarii vecine, a indicat joi o companie privata americana, transmite Reuters. Fii la curent…

- Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat miercuri ca Rusia are concentrate in continuare 'la fel de multe forte' in apropiere de Ucraina si ca anunturile privind retragerea unitatilor ruse mai trebuie inca 'verificate', relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministerul Transformarii Digitale al Ucrainei a denuntat miercuri cel mai mare atac cibernetic din istoria tarii, care a inceput cu o zi in urma si mai continua inca, desi nu a produs pagube majore, relateaza EFE, Unian si Interfax-Ukraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Rusia vrea ca NATO sa promita public ca nu va primi Ucraina in randurile sale, a declarat miercuri diplomatul rus Konstantin Gavrilov, citat de agentia rusa de presa RIA, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a anunțat, pe pagina sa de Facebook, inceputul discuțiilor din cadrul NATO pe tema Ucraina - Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …