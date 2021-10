Stiri pe aceeasi tema

- „Asa cum am promis la inceputul anului, 70% din populatia spaniola e complet vaccinata”, a declarat premierul Pedro Sanchez.Șeful Guvernului spaniol a mai spus ca peste 90% din populatia de peste 40 de ani este complet vaccinata și peste 70% dintre cei intre 20-29 ani si intre 12-19 ani au primit deja…

- Spania se apropie de pragul de 70% din populatia adulta imunizata complet impotriva COVID-19, iar rata de infectare s-a injumatatit in ultima luna. Cu toate acestea, multe regiuni au prelungit restrictiile pana in luna septembrie.

- Grecia impune carantina de noapte și interzice complet muzica in baruri și restaurante, in doua dintre cele mai populare insule in randul turiștilor. Restricțiile vor intra in vigoare de vineri și vor fi valabile pana pe 13 august, scrie The Guardian.

- Turistii romani vor putea merge in Bulgaria doar cu actul de identitate sau pasaportul pana la finalul sezonului, indiferent de situatia epidemiologica, vecinii de peste Dunare eliminand orice restrictie pentru romani, arata un comunicat emis de turoperatorul Travel Planner, citat

- Turistii romani vor putea merge in Bulgaria doar cu actul de identitate sau pasaportul pana la finalul sezonului, indiferent de situatia epidemiologica, vecinii de peste Dunare eliminand orice restrictie pentru romani, arata datele unui turoperator. „Guvernul Bulgariei a anuntat, pe 16 iulie, o serie…

- Aproape 91% dintre locuitorii adulti ai Beijingului au fost vaccinati impotriva COVID-19, conform datelor oferite publicitatii de autoritatile locale in contextul in care China face eforturi de a-si extinde campania de vaccinare la nivel national, transmite joi Reuters.

- Reprezentantul Romaniei la OMS crede ca valul patru va aduce cazuri grave și decese in țara.”E foarte greu sa spun cum va arata, dar in mod evident, el nu ne va ocoli. Vedem ca acest numar de reproducere care a devenit și in Romania supraunitar, de circa o saptamana, va duce la creșterea numarului de…

- Numarul turistilor romani sositi in Ungaria in primele trei luni ale acestui an a fost cu 70% mai mic fata de aceeasi perioada a anului trecut, conform datelor Institutului National de Statistica din Ungaria, anunța Mediafax. Astfel, in primul tri­mestru al acestui an, in Ungaria au ajuns…