- Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan, președintele Consiliului suveranitații sudaneze, a anunțat intr-un discurs adresat poporului sudanez in ultima ora, dizolvarea Consiliului suveranitații și dizolvarea guvernului, precum și o stare de urgența in Sudan. Știre in curs de actualizare.

- Starea de urgența care ar urma sa fie instituita in țara ar putea amana alegerile locale din Balți, dar și alte localitați. Deputatul Șor, Denis Ulanov, a solicitat clarificari de la prim-ministra, Natalia Gavrilița, privind felul in care va fi desfașurata campania electorala și care este soarta scrutinurilor.…

- Prim-ministrul Moldovei Natalia Gavrilița a anunțat introducerea starii de urgența in domeniul energiei. Ea a declarat, vineri, ca starea de urgența este introdusa din cauza lipsei de gaz și a scaderii presiunii in sistemul de gaze al republicii. In acest sens, vineri va fi convocata o ședința…

- Probleme mari pentru Gabriel Cotabița! Starea de sanatate a cantarețului nu a fost una buna in ultima perioada, așa ca acesta a ajuns din nou pe mainile medicilor. El a fost dus de urgența la spital dupa ce nu a mai putut sa se țina pe picioare. Gabriel Cotabița, internat in spital. Ce a pațit […] The…

- In Republica Moldova a fost declarata STARE DE URGENȚA in sanatate publica. Anunțul a fost facut de Ministrul Sanatații, Ala Nemerenco dupa ședința Comisiei Naționale Extraordinara pentru Sanatate Publica din 9 septembrie 2021. Starea de urgența va fi in vigoare in perioada 10 septembrie - 30 octombrie…

- Premierul ucrainean Denis Smigal a anunțat miercuri ca țara a decis sa prelungeasca pana la 1 octombrie starea de urgenta, care urma sa expire la 31 august. Masura le va permite in continuare autoritatilor regionale sa impuna restrictii anti-COVID-19, in contextul raspandirii rapide a variantei Delta…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat joi, 5 august 2021, hotararea nr. 53 prin care se aproba prelungirea starii de alerta și a masurilor necesare pe durata acesteia pentru... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Guvernul japonez a decis vineri prelungirea starii de urgența la Tokio și extinderea ei la alte patru departamente, data fiind agravarea crizei sanitare și creștrea numarului cazurilor de contaminare cu coronavirus a unor sporivi participanți la JO incepute saptamana trecuta. «Am decis prelungirea starii…