- Anexarea unor parti din Cisiordania de catre Israel va fi o "infractiune la adresa dreptului international" si chiar contrara intereselor statului israelian, a avertizat miercuri premierul britanic Boris Johnson intr-un editorial publicat pe pagina intai a importantului cotidian israelian Yediot…

- Mai multe state membre ale Uniunii Europene au inceput discuții cu autoritațile din Statele unite despre restructurarea Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), un semnal ca țarile europene incep sa adopte o linie mai dura privind comportamentul organizației internaționale in perioada pandemiei,…

- Ministerul rus de Externe apreciaza ca noua initiativa egipteana de pace in Libia, propusa de Egipt - este necesar sa fie principalul forum de discutii in vederea discutarii viitorului tarii, relateaza Reuters.Acest plan ar putea reprezenta o baza in vederea unor negocieri intre partile din…

- Noul ministru de externe israelian, Gaby Ashkenazi, a declarat luni ca Israelul ar trebui sa anexeze coloniile evreiesti din Cisiordania, in coordonare cu Statele Unite si fara a afecta acordurile de pace din 1994 si 1979 cu Iordania si Egiptul, transmite dpa potrivit Agerpres. Ashkenazi, reprezentant…

- Franta indeamna statele partenere in cadrul Uniunii Europene sa analizeze posibilitatea de a ameninta Israelul cu o reactie dura daca va aplica planul de anexare a unor zone din Cisiordania, afirma diplomati UE citati de agentia de presa Reuters, anunța MEDIAFAX.Belgia, Irlanda si Luxemburg…

- O persoana a murit intr-un incendiu care a izbucnit, sambata, la un spital din Moscova undesunt tratați pacienti infectati cu noul coronavirus. Unitatea este situata in de nord-vestul Moscovei, potrivit Reuters . Ministerul pentru Situatii de Urgenta a comunicat ca flacarile au izbucnit in rezerva unui…

- Ministrii de Externe german, francez, italian si seful diplomatiei Uniunii Europene (UE) au lansat sambataun apel la un armistitiu umanitar in Libia, indemnand toate partile sa reia negocieri de pace, relateaza Reuters.

- Guvernul spaniol va propune partenerilor UE sa creeze un fond de redresare de 1,5 trilioane de euro pentru a ajuta țarile cele mai grav lovite de criza creata de coronavirus, informeaza Hotnews, citand Reuters. Premierul Pedro Sanchez va da glas acestei propuneri in timpul summitului de joi, intr-o…