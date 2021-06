Egiptul elimină restricțiile impuse împotriva COVID-19 Guvernul Egiptului va ridica marți toate restricțiile impuse de la 6 mai, care au fost luate in incercarea de a stopa raspandirea coronavirusului. Vor fi ridicare inclusiv restricțiile care vizeaza programul scurt pentru magazine și restaurante, au declarat reprezentanții Guvernului de la Cairo, potrivit Reuters . Egiptul a impus masuri stricte la inceputul pandemiei, inchizandu-și spațiul aerian și stabilind restricții de circulație pe timp de noapte pentru a combate raspandirea virusului, dar a ramas in mare parte deschis din iunie 2020. Ca parte a eforturilor sale de salvare a sectorului turistic,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Egiptul va ridica de marti, 1 iunie, restrictiile impuse pentru stoparea raspandirii coronavirusului, inclusiv pe cele privind programul de functionare a magazinelor si restaurantelor, a anuntat guvernul de la Cairo, transmite luni Reuters. Din 6 mai, magazinele, mall-urile si restaurantele…

- Israelul anunța sfarșitul tuturor restricțiilor COVID de la inceputul lunii iunie, a declarat duminica Ministerul Sanatații. Motivul imbucurator este rapiditatea cu care s-a desfașurat Campania de vaccinare, in Israel fiind vaccinate 50% din populație. Raman restricții privind activitațile cu risc…

- Olanda se pregatește de o prima etapa de relaxare a masurilor restrictive. Se va renunța la o parte din reguli de la sfarșitul acestei luni. Incepand cu data de 28 aprilie, in Olanda vor fi redeschise terasele. De asemenea, se va renunța și la carantina parțiala. Interdictiile de circulatie pe timp…

- Autoritațile au declarat ca la trei saptamani dupa prima doza, oamenii ar putea sa se intalneasca cu apropiații lor chiar și in interior, iar activitațile in casele de ingrijire a persoanelor in varsta ar putea relua. Pensionarii care au fost vaccinați pot merge din nou la magazine. Statul suedez reduce…

- India a inregistrat marți peste 161.000 de infectii cu COVID-19, fiind cel mai mare numar zilnic din lume. In total sunt 13,69 milioane de cazuri, arata datele Ministerului Sanatatii. Cele 161.736 de noi infectii cu coronavirus din India reprezinta cel mai mare numar de infectii din lume, scrie Reuters.…

- Restrictiile asupra exportului vaccinurilor anti-COVID-19 produse in statele Uniunii Europene pot sa creeze o situatie de tip ''lose-lose'', din care toata lumea va pierde, inclusiv statele UE, a declarat joi o reprezentanta a companiei Pfizer, dupa ce in ziua precedenta Comisia Europeana a decis…

- Un nou proiect de lege prevede ca Italia, una dintre cele mai afectate state europene in pandemie, sa intre in carantina naționala de Paști. Paștele catolic va incepe anul acesta pe 4 aprilie. Masura este menita sa limiteze raspandirea Covid-19, in contextul in care Italia se confrunta cu o creștere…

- Premierul Florin Cițu transmite joi, intr-un mesaj publicat pe Facebook, ca Romania are „printre cele mai relaxate masuri din Europa”. Acesta a prezentat și o lista cu restricțiile de circulație din alte state europene. sursa: Facebook/ Florin Cițu „Masurile implementate de Romania in contextul pandemiei…