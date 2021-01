Egiptul a început campania de vaccinare împotriva COVID-19 Egiptul a inceput duminica mult asteptata campanie de vaccinare impotriva noului coronavirus, in conditiile in care cea mai populata tara din lumea araba continua sa inregistreze cifre record de infectari si decese asociate COVID-19, relateaza dpa. In prima etapa a campaniei de vaccinare au prioritate cadrele medicale din prima linie, pacientii cu boli cronice si varstnicii. Cadrele medicale dintr-un spital din provincia Ismailia au fost primele care au fost vaccinate, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, Khaled Megahed. Campania de vaccinare a inceput in prezenta ministrului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Campania de vaccinare se deruleaza cu incetinitorul din cauza lipsei cadrelor medicale și numarului mic de doze de vaccin alocate. La acest moment, sunt operaționale doar trei centre de vaccinare in Vrancea, respectiv Focșani – Casa Armatei; Odobești -Sala de sport a orașului și Spitalul Adjud (cladire…

- La propunerea Ministerului Sanatații, Guvernul Romaniei a aprobat Ordonanța de Urgența privind unele masuri pentru recrutarea și plata personalului implicat in procesul de vaccinare impotriva COVID 19 și stabilirea unor masuri in domeniul sanatații. Actul normativ stabilește mai multe masuri pentru…

- In prima etapa a vaccinarii impotriva COVID-19, etapa in care va avea loc imunizarea personalului medico-sanitar, la nivelul județului Prahova au fost amenajate 14 centre de vaccinare, doua dintre acestea urmand sa funcționeze la Campina, in cadrul celor doua spitale – Spitalul Municipal și Spitalul…

- In urmatoarele doua zile sunt așteptate noi tranșe de vaccin, care vor ajunge la mai multe spitale din țara. In prima zi a campaniei de vaccinare impotriva Covid-19 au fost administrate aproape 10% din prima tranșa de doze de vaccin care au ajuns in Romania chiar in ziua de Craciun. Campania de vaccinare…

- Maine, 27 decembrie, in jurul orei 09.00, va debuta campania de vaccinare pentru aproximativ 90 dintre cadrele medicale de la Spitalul de Boli Infectioase Cluj Napoca. Maine, 27 decembrie, in jurul orei 9, va debuta campania de vaccinare pentru aproximativ 90 dintre cadrele medicale de la Spitalul de…

- La Spitalul Clinic Militar de Urgența „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca ajunge, joi, ultracongelatorul necesar depozitarii dozelor de vaccin. Campania de vaccinare in Cluj incepe la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, unde 500 de cadre medicale vor fi imunizare duminica. Prefectul Clujului,…

- Canada a inceput luni campania de vaccinare impotriva COVID 19. Este a treia tara occidentala, dupa Marea Britanie si Statele Unite, care pornește ofensiva cu vaccinuri impotriva noului coronavirus. Prima persoana vaccinata a fost o ingrijitoare de la un camin de batrini din Toronto. Cadrele medicale,…

- Autoritatile din Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, au inceput luni sa vaccineze populatia locala impotriva noului coronavirus, conform unei agentii sanitare, la cinci zile dupa ce aceasta tara a aprobat vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de producatorul chinez de medicamente Sinopharm, informeaza…