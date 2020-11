Egiptenii au inventat albastrul / Istoria fabuloasă a acestei culori Albastrul a fost, pentru prima data, produs de egiptenii antici, care au invațat cum sa creeze pigmenți permanenți, pe care ii foloseau in artele decorative. Culoarea albastra a continuat sa evolueze in urmatorii 6000 de ani, iar anumiți pigmenți au fost folosiți de unii dintre cei mai mari artiști ai... The post Egiptenii au inventat albastrul / Istoria fabuloasa a acestei culori appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

