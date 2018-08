Egipt: Şase poliţişti vor fi judecaţi pentru torturarea până la moarte a unui deţinut Sase politisti egipteni, dintre care doi cu rang inalt, vor fi trimisi in fata instantei pentru ca au torturat pana la moarte un detinut, a informat duminica jurnalul guvernamental Al-Ahram, transmite AFP.



In iunie, procuratura a plasat in arest doi ofiteri si patru agenti de politie dupa decesul unui barbat retinut pentru furt, intr-un comisariat din Hadayek El-Qobba, in nord-estul capitalei Cairo.



Cei sase politisti au fost ulterior pusi sub acuzare de procuratura pentru ca au recurs la "cruzime, violenta si tortura pana la moarte" si ca au "falsificat un document oficial"… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

