Sectiile de vot s-au inchis duminica seara in 14 guvernorate din Egipt, incheind prima etapa a alegerilor legislative in care victoria taberei favorabile presedintelui Abdel Fattah al-Sissi, aflat la putere de sase ani, este anticipata de toata lumea, informeaza luni AFP. Prima faza a scrutinului, care se deruleaza doar in 14 guvernorate egiptene, printre care Gizeh (din care face parte capitala Cairo), Alexandria, Assuan si ale mai multor mari orase, s-a incheiat la orele locale 21:00 (19:00 GMT). Circa 63 de milioane de alegatori, dintr-o populatie de 101 milioane, sunt chemati sa reinnoiasca…