Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul avea in masina lui cilindrul cu gaz propan care, nu se stie exact din ce motive, a explodat chiar in timp ce se afla in masina, in mers. Autoturismul lui - un BMW - a luat foc dupa explozia gazului propan, vineri dupa-amiaza, scrie presa britanica. Un elicopter-ambulanta a…

- Un numar de 17 persoane au murit sâmbata dimineata într-un club din capitala Venezuelei, Caracas, în urma unei busculade create de explozia unei grenade lacrimogene lansate în timpul unei încaierari. „O disputa a izbucnit la primele ore…

- "O explozie a avit loc astazi (joi), la ora (locala 10.42 (11.42, ora Romaniei), in sediul societatii Soprema, la Saint-Julien-du-Sault, in urma unor lucrari de mentenanta efectuate de catre o societate externa", precizeaza prefectura intr-un comunicat. "Trei persoane au fost ranite, (dintre…

- O explozie puternica s-a auzit in orașul francez Strasbourg, in urma acesteia fiind raniți 11 oameni.70 de pompieri s-au deplasat la fața locului, scrie Xinhua, citeaza libertatea.ro.Explozia a avut loc in zona portuara a Strasbourgului, la un siloz de grane.

- Autoritatile din Ungaria anunta ca un avion ultrausor, de mici dimensiuni, s-a prabusit in apropierea aeroportului Pecs-Pogany, localitate aflata in sud-vestul Ungariei. Potrivit unui comunicat de presa dat de catre politie, aparatul de zbor s-a prabusit din motive inca necunoscute. Doi mecanici,…

- Noua persoane, dintre care majoritatea civili, au fost ucisi sâmbata într-o explozie la Idlib, în nord-vestul Siriei, a anuntat organizatia non-guvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO).

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit, joi, in apropierea aeroportului din Belfast.Serviciul de Ambulanta din Irlanda de Nord a comunicat ca echipe de paramedici, trei ambulante, doi ofiteri si o un elicopter-ambulanta au fost trimise la locul accidentului.

- Debut de saptamana in flacari pentru pompierii vranceni Luni, 16.04.2018 pompierii militari au intervenit pentru stingerea a nu mai putin de sapte incendii, din care doua incendii de vegetatie uscata si cinci incendii la proprietati publice sau private. Fortele de interventie au fost…