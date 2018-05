Egipt: O instanţă militară judecă 278 de presupuşi terorişti Procurorul general al Egiptului a inculpat duminica 278 de presupusi membri ai organizatiei Fratii Musulmani; acestia vor fi judecati de o instanta militara, sub acuzatia de terorism, informeaza AFP dintr-o sursa judiciara.



Potrivit procuraturii, inculpatii - dintre care 141 se afla deja in arest preventiv - s-au alaturat gruparilor Liwa al-Thawra si Hasm si au fost implicati in 12 operatiuni teroriste, soldate inclusiv cu uciderea unor politisti. Liwa al-Thawra este raspunzatoare de asasinarea unui general al armatei egiptene, in 2016.



Cele doua grupari au aparut dupa…

Sursa articol: agerpres.ro

