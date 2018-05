Stiri pe aceeasi tema

- Regimul din Turcia trebuie sa inceteze sa mai foloseasca starea de urgenta ca justificare pentru a inchide activisti pentru drepturile omului, jurnalisti si lideri ai societatii civile, atrage atentia organizatia Amnesty International intr-un raport facut public joi, citat de dpa. "Guvernul turc continua…

- Jurnalist ucis in direct in timp ce transmitea de la un protest din Nicaragua. Barbatul vorbea despre daunele produse de protestatarii la o banca din orașul Bluefields in momentul in care a fost lovit de un glonț, s-a prabușit la pamant și a sangerat pana la moarte, scrie BBC News. In filmarea incidentului…

- Premierul britanic, Theresa May, va face luni o declaratie in fata parlamentului de la Londra cu privire la decizia de participare a Marii Britanii, alaturi de SUA si Franta, la loviturile aeriene asupra Siriei ca raspuns la presupusul atac chimic comis la 7 aprilie de regimul sirian, transmite Reuters.…

- Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomati rusi pe motiv ca Moscova este vinovata de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), estimand ca masura partii britanice constituie un act ostil care este…

- Haspel, in varsta de 61 de ani, ar urma sa-l inlocuiasca pe Mike Pompeo, pe care Donald Trump l-a ales marti sa devina seful diplomatiei sale, dupa ce l-a destuit fara menajamente pe Rex Tillerson. O spioana foarte experimentata in operatiuni clandestine, ea a intrat in agentie in 1985 si a servit in…

- Razboiul din Siria a facut aproximativ 511.000 de morti din 2011 si pana in prezent, potrivit unui nou bilant prezentat luni de Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), in contextul in care conflictul sirian intra in aceasta saptamana in al optulea an, relateaza Reuters. Aproximativ 85%…

- Politicile de demonizare au fost propice incalcarilor drepturilor omului in 2017, sustine asociatia Amnesty International (AI) in raportul sau anual, publicat joi si care denunta politicile europene cu privire la migranti si primirea de refugiati, transmite AFP. ''Pe intreaga durata a anului…