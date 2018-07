Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile de securitate din Egipt au ucis marti 13 militanti ai gruparii teroriste Stat Islamic in orasul al-Arish, capitala regiunii Sinai din Egipt, dupa ce acestia au deschis focul asupra autoritatilor, relateaza Reuters.

- Marea Britanie vrea sa-si intareasca relatiile de politica externa si de securitate cu Uniunea Europeana prin "cel mai apropiat acord de cooperare posibil" si este deschisa fata de participarea sa la o forta europeana de interventie, dupa Brexit, a declarat David Lidington, secretar de stat in cabinetul…

- Fortele de ordine au intervenit in numar mare si au incercuit o banca si un bloc de apartamente. Un suspect care a tras in politisti s-a baricadat. Cel putin o persoana a fost ranita cu focuri de arma. Persoana, a carei identitate nu este cunoscuta deocamdata a fost transportata de…

- Danemarca, membra a coalitiei internationale impotriva gruparii Statul Islamic (SI), a anuntat joi retragerea fortelor sale speciale din Irak dupa victoria fortelor coalitiei impotriva SI pe teritoriul irakian, relateaza AFP si Reuters.Retragerea graduala a circa 60 de membri ai fortelor…

- Corpurile a 20 de crestini egipteni decapitati in 2015, in Libia, de gruparea Stat Islamic (SI), au fost aduse luni cu avionul la Cairo, a informat televiziunea de stat egipteana citata de Reuters. Victimele faceau parte dintre egiptenii saraci care, in numar mare, pentru un loc de munca,…

- Exploziile care au avut loc marti la o moschee din nord-estul Nigeriei au ucis 27 de oameni, potrivit oficialilor unui spital din zona, transmite Reuters. Atacul militantilor Boko Haram a avut loc la Mubi. Din 2009, peste 30.000 de oameni au fost ucisi de insurgenti, iar 2 milioane de persoane au fost…

- Mai multi militanti au deschis marti focul asupra unor civili irakieni neinarmati, ucigand cel putin opt si ranind alti trei, intr-un oras aflat la 25 km nord de Bagdad, a precizat o sursa de securitate pentru Reuters. Fortele de securitate cerceteaza zona Tarmiya, unde a avut loc atacul, a…

