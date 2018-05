Corpurile a 20 de crestini egipteni decapitati in 2015, in Libia, de gruparea Stat Islamic (SI), au fost aduse luni cu avionul la Cairo, a informat televiziunea de stat egipteana citata de Reuters.



Victimele faceau parte dintre egiptenii saraci care, in numar mare, pentru un loc de munca, si-au riscat viata in haosul si razboiul civil din Libia ce au urmat prabusirii in 2011 a regimului lui Muammar Gaddafi.



Crestinii copti au fost decapitati pe o plaja din Sirte, fost bastion al gruparii SI, fiind imbracati in combinezoane portocalii, conform unei inregistrari video postate…