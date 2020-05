Egipt: Armata a eliminat 19 presupuşi jihadişti în Peninsula Sinai Armata egipteana a anuntat sambata ca a ucis 19 presupusi jihadisti in cursul unor operatiuni tintite, desfasurate terestru si aerian, in cadrul actiunii sale impotriva rebeliunii care agita nordul Peninsulei Sinai, noteaza AFP.



Potrivit declaratiei sale filmate si difuzate pe retele sociale, militarii au ucis trei rebeli "extrem de periculosi", precum si alti 16 rebeli in mai multe lovituri aeriene care au vizat "ascunzatori de teroristi".



Ei au gasit asupra acestora numeroase pusti automate, grenade si lansatoare de rachete, a adaugat armata.



Fortele de securitate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…



