Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne afirma ca pensionarii de la Interne isi vor primi drepturile cuvenite inainte de sarbatorile de Paste. „Asa cum am fost informata de catre conducerea Casei de Pensii a MAI, pensiile vor fi primite inainte de sarbatorile de Paste, dupa cum urmeaza: cei care au conturi…

- Sarbatorile pascale sunt prima ocazie din an pentru a ne bucura de un weekend prelungit. Dupa ce Vinerea Mare a fost declarata sarbatoare legala, nu mai aveti niciun motiv sa nu planificati o vacanta de Paste. 0 0 0 0 0 0

- Sarbatorile vor fi mai frumoase pentru o familie cu șase copii din satul Ciorești, raionul Nisporeni. Echipa Fundației lui Vlad Plahotniuс "Edelweiss" a dat start Campaniei de Paște și a mers la ei cu mai multe daruri: o mașina de spalat, o bicicleta, haine și produse

- Google a pierdut un proces in fața Oracle in privința utilizarii limbajului de programare Java in sistemul de operare Android, prezent pe marea majoritate a smartphone-urilor și tabletelor vandute in intreaga lume, scrie libertatea.ro.

- Modul superficial in care, pana nu de mult, Android a gestionat accesul aplicatiilor la datele utilizatorilor a permis Facebook sa stranga date despre apelurile si mesajele trimise si primite. Scandalul Cambridge Analytica pare sa fi convins utilizatorii aplicatiilor detinute de Facebook sa…

- Chiar daca versiunea Oreo inca este o raritate in peisajul Android, Google intra deja in linie dreapta cu pregatirea succesorului Android P. Disponibila pentru telefoanele din seria Pixel, Pixel XL, Pixel 2 si Pixel 2 XL , editia Android P Developer Preview 1 se afla deocamdata la stadiu experimental,…

- Daca vrei sa scapi de momentele in care ești sunat de tot felul de numere de telefon dubioase, Android P va oferi o astfel de soluție integrata in sistem. Suntem din ce in ce mai aproape de lansarea unui Developer Preview pentru noul sistem de operare de la Google, așa ca avem ocazia sa și aflam cate…

- Google continua sa imbunatateasca experienta oferita utilizatorilor de Android, ultima modificare vizand simplificarea modului de preluare a adreselor URL din browser-ul Chrome. Prevazut cu modul ad-block integrat, filtru pentru blocarea redirectionarilor de tip pop-up si sustinut cu un motor de randare…