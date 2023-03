Egalul nimanui. Poli a avut victoria în mână, dar a ratat când era mai important Prim-divizionara de handbal masculin SCM Poli a intalnit CSM București intr-un meci contand pentru etapa a 23-a a campionatului. Dupa 60 de minute de infarct tabela a consemnat egalitatea, 30-30, chiar daca gazdele au avut trei goluri avans la pauza și puteau inchide meciul pe final. Poli avea nevoie de victorie pentru a scapa de ... The post Egalul nimanui. Poli a avut victoria in mana, dar a ratat cand era mai important appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

