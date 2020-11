Egalitatea de gen promovată ca lege pentru companiile germane listate la bursă Egalitatea de gen este luata in serios de Germania, care a decis ca companiile listate la bursa sa aiba cel puțin o femeie in consiliul de administrație, scrie Reuters. Decizia se va transforma in lege ca urmare a unui acord intre partidele social-democrat și cel creștin-democrat. Astfel, din momentul in care o companie are mai mult de trei membri in consiliul de administrație, cel puțin unul trebuie sa fie de sex feminin. Deocamdata nu se pune problema daca este suficient ca un barbat din consiliu care decide sa se identifice ca femeie va fi suficient in fața legii. Dar, impactul masurii este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

