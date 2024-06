Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile locale ar putea fi reluate in Posaga, o comuna din Apuseni, județul Alba, unde actualul edil, aflat in functie din 2012, liberalul Ionel Bulgar, a avut la alegerile de duminica acelasi numar de voturi ca reprezentanta Partidului Social Democrat, Aurelia Popa.

- In comuna Poșaga din județul Alba va fi organizat un al doilea tur de alegeri pentru funcția de primar. Cei doi candidați care s-au inscris in competiție au același numar de voturi: 345. In competiție s-au inscris Ionel Bulgar, primarul in funcție, de la PNL și Popa Aurelia de la PSD. La cele cinci…

- Intr-o comuna din Alba, prezența la vot de peste 100%! Cați alegatori s-au prezentat la urne la alegerile din 9 iunie 2024 Intr-o comuna din Alba, prezența la vot de peste 100%! Cați alegatori s-au prezentat la urne la alegerile din 9 iunie 2024 Cea mai mica comuna din județul Alba se poate mandri cu…

- Aproape 19 milioane de romani sunt așteptați la urne, duminica, 9 iunie, pentru a vota la alegerile locale și europarlamentare 2024. Peste 200.000 de candidați s-au inscris in cursa electorala: 207.389 de candidati pentru alegerile locale si 494 pentru cele europarlamentare. The post Alegeri locale…

- Biroul Electoral Central a precizat ca, la alegerile locale, alegatorul poate vota doar in comuna, orasul, municipiul sau sectorul unde are domiciliul sau resedinta. Alegatorul care nu se afla in comuna, orasul sau municipiul unde are domiciliul sau resedinta nu poate vota la alegerile locale! Chiar…

- La scrutinul din 9 iunie s-au inscris 207.389 de candidati pentru alegerile locale si 494 pentru cele europarlamentare, a anunțat, marți, Toni Grebla, președintele Autoritații Electorale Permanente (AEP). Cel mai tanar candidat are 23 de ani, iar cel mai in varsta 100 de ani. „Avem, de asemenea, doi…

- Un numar de consilieri care sa asigure o majoritate confortabila in consiliul local este o miza majora la alegerile locale. Un vot in plus sau in minus la adoptarea proiectelor executivului poate schimba in mod esențial mersul lucrurilor. Pentru alegerile locale din iunie de la Gherla s-au inscris mai…

- Social-democratii buzoieni au depus, vineri, candidaturile pentru functiile de primar al municipiului Buzau, presedinte al CJ Buzau si listele pentru Consiliul Local Buzau si Consiliul Judetean.