Liceeni constanteni vor putea fi vaccinati in cabinetele medicale din unitatile in care invata

In curand, Constanta va fi primul judet unde liceenii vor fi vaccinati in unitatile de invatamantDirectorul Cristina Schipor, de la Directia de Sanatate Publica Constanta, a precizat in cadrul unui eveniment dedicat… [citeste mai departe]