- Petrolul Ploiești a ajuns la 3 victorii la rand in SuperLiga Romaniei și a urcat pe locul 3 in clasament. Prahovenii au caștigat disputa cu FC U Craiova 1948 (4-3), in urma unui meci foarte spectaculos.

- Gicu Grozav (32 de ani), atacantul Petrolului, a analizat victoria formației sale, 2-0, in fața Rapidului, chiar in Giulești. La finalul meciului, atacantul a explicat care au fost atuurile formației antrenate de Florin Pirvu și s-a declarat bucuros dupa a doua victorie consecutiva din SuperLiga. VIDEO…

- Petrolul s-a impus cu 2-0 in meciul cu Rapid, ambele goluri venind dupa doua goluri ale giuleștenilor. Autogolul lui Borja Valle, din minutul 90+4, a venit dupa un contraatac al Rapidului. Insa faza este una la limita. Arbitrul Andrei Chivulete a dictat fault la 20 de metri de poarta Petrolului, iar…

- Petrolul a reușit surpriza in Giulești. S-a impus cu 2-0 in derby-ul cu Rapid, profitand de jocul slab al elevilor lui Cristiano Bergodi. La finalul meciului, Florin Pirvu, antrenorul ploieștenilor a vorbit despre victoria obținuta și a dezvaluit cum a profitat erorile Rapidului. Concluziile lui Florin…

- Dorinel Munteanu, tehnicianul nou-promovatei Oțelul Galați, a oferit un nou discurs furibund, la finalul meciului pe care echipa sa l-a incheiat la egalitate pe terenul lui Sepsi, 1-1. Deloc mulțumit de bilanțul din primele patru etape - doar 3 puncte in „zestrea” oțelarilor - Munti și-a criticat propriii…

- CRAIOVA. Arbitrul aradean Ovidiu Hațegan a revenit ca central in Superliga dupa peste un an de absența, mai exact 508 zile! El a oficiat luni seara partida dintre Univ. Craiova și Oțelul Galați (scor 0-0), avand o prestatie apreciata.

- Universitatea Craiova se pregatește de debutul in noua ediție a Superligii, iar runda inaugurala ii aduce in fața una dintre marile rivale: Dinamo. Disputa contra cainilor va avea loc luni, 17 iulie, de la ora 21.30, pe stadionul „Arcul de Triumf“. Despre disputa din Capitala au vorbit astazi, in cadrul…

- In plina perioada de transferuri, Electronic Arts și Superliga anunța reinnoirea pe mai mulți ani a parteneriatului. Incepand cu sezonul 2023-2024, parteneriatul dintre EA SPORTS FC și Superliga va include licențierea pentru toate competițiile din Superliga și toate cele 16 echipe, de la FC Farul Constanța,…