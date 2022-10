Stiri pe aceeasi tema

- Minaur Baia Mare a infruntat-o pe Politehnica Timișoara, sambata, in etapa a 12-a a Ligii secunde. Partida s-a disputat pe stadionul Știința, de la ora 11. Scorul final a fost de 1-1. Golul maramureșenilor fiind inscris de Cipri Stanciu in minutul 45, iar pentru banațeni a punctat Daniel Benzar in minutul…

- Naționala de seniori se reunește la București pentru o noua sesiune centralizata de formare a unei echipe puternice. Lotul convocat pentru 6-7 noiembrie de antrenorul principal Xavier Pascual este urmatorul: CS Minaur Baia Mare – Bogdan Manescu, Eduard Iordachi, Tudor Buguleț, Calin Cabuț SCM Politehnica…

- Duelul dintre echipele de pe locurile 2 și 3 din Seria 10 a Ligii a III-a s-a ridicat la statutul de derby. A fost un meci spectaculos cu faze de poarta in care echipele și-au imparțit reprizele.

- Politehnica Timisoara se despartise vinerea trecuta de antrenorul Bogdan Andone. Astazi, clubul alb-violet a anuntat numirea pe postul de „principal” a unui alt tehnician care s-a aflat si in trecut in fruntea staff-ului – Octavian Benga. „Ne face placere sa anuntam ca Politehnica Timisoara a ajuns…

- Politehnica Timisoara nu mai vrea sa rateze maine victoria acasa. Pe „Stiinta” soseste nou promovata Progresul 1944 Spartac, grupare al carui motor e reprezentat de asemenea de suporteri. Dupa egalul alb cu Brasov, timisorenii evolueaza a doua oara la rand pe teren propriu. „Vizavi de meciul de maine,…

- Politehnica Timisoara nu a gasit durmul spre gol pentru al doilea meci la rand in noul sezon de Liga 2. Alb-violetii au avut totusi o evolutie peste cea din etapa trecuta contra Brasovului lui Dan Alexa. In ciuda unor ocazii mari, inclusiv bare de ambele parti, s-a incheiat 0-0 pe „Stiinta”. Oaspetii…

- Politehnica Timisoara se reintalneste cu FC Brasov pentru a treia oara in decurs de circa trei luni. Alb-violetii joaca iar pe „Stiinta” cu formatia in fata careia a pierdut ambele manse ale barajului de supravietuire de la finele editiei trecute de Liga 2. Bogdan Andone asteapta cu aceasta ocazie o…

- „Noua” Politehnica Timisoara incepe maine campionatul Ligii 2, mai tarziu ca ora decat conjudetenele. Pe „Stiinta” vine Unirea Constanta, echipa mai slab clasata in sezonul trecut, dar care nici ea nu a retrogradat si care totodata si-a schimbat lotul prin multe „implanturi” de la FCSB. Antrenorul Bogdan…