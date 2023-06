Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa de fotbal a Romaniei a remizat cu Elvetia, la Lucerna, luni seara, in Grupa I de callificare la Campionatul European din 2024. Gazdele au condus cu 2-0, dar tricolorii au revenit incredibil in finalul partidei, prin golurile lui Valentin Mihaila. Rezultatul este senzațional, in condițiile…

- Elveția-Romania este in direct in aceasta seara la Prima TV. In urma cu aproape 30 de ani, naționala celuilalt Iordanescu era spulberata de elvețieni in grupele Cupei Mondiale din SUA. Naționala lui Iordanescu Jr. da un nou test de foc in drumul spre Campionatul European de fotbal din Germania 2024.…

- Kosovo și Romania au remizat, scor 0-0, in etapa a treia a grupei I de calificare la Campionatul European din 2024, relateaza Agerpres.Pe un teren foarte greu, imbibat cu apa, Romania a obtinut un punct important, la capatul unui meci de mare lupta, in care cel mai bun om de pe teren a fost portarul…

- Romania are parte de un duel de foc in deplasarea de la Priștina. Kosovo, echipa gazda, este adversara tricolorilor și o contracandidata pentru obținerea unui bilet la Campionatul European.UPDATE 16 iunie, ora 20:50 - Edi Iordanescu a anunțat ”primul 11” al tricolorilorMoldovan - Manea, Dragușin,…

- George Marin Se spune ca nemulțumirea este unul dintre motoarele progresului. Daca stam sa judecam dupa declarațiile selecționerului Edi Iordanescu, care s-a aratat mulțumit de cele șase puncte adunate in cele doua meciuri, cu Andorra și Belarus, dar care s-a aratat și nemulțumit de prestația avuta…

- Romania s-a impus cu 2-1, marti, pe Arena Nationala, in meciul cu Belarus din preliminariile pentru Euro 2024. „Tricolorii” au acumulat sase puncte dupa doua partide, la fel ca Elvetia, alaturi de care conduce Grupa I. In celelalte meciuri din grupa, Kosovo – Andorra 1-1 si Elvetia – Israel 3-0. ROMANIA:…

- Dupa 2-0 cu Andorra, in preliminariile pentru Euro 2024, Romania a obținut alte trei puncte și cu Belarus. „Tricolorii” s-au impus cu 2-1, dupa un final cu mari emoții. Echipele de start: Romania: Radu – Manea, Dragușin, Burca, Opruț – R. Marin, Baluța, Stanciu – Moruțan, Alibec, ManRezerve: Nița, Moldovan…

- Golurile au fost marcate de Man ’35 si Alibec ’50.0-1: Man a inscris in minutul 35, cu o lovitura cu capul, dupa o centrare a lui Morutan.0-2: Alibec a inscris in minutul 50, marind diferenta de pe tabela de marcaj. Golul a fost validat dupa consultarea VAR.Un gol marcat in minutul 30 de Alibec a fost…