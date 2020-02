Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai bine de doua saptamani presarate cu vizite medicale, cautari și antrenamente de reacomodare la efort, Politehnica a intrat in cantonament, pe plan local. Alb-violeții sunt cazați la Casa Politehnicii nr. 2 și vor susține antrenamentele la stadionul Știința și la Baza Politehnica nr. 2. 22 de…

- Locul 8 la finele turului cu 20 de puncte, CSC Ghiroda si Giarmata Vii s-a reunit astazi pentru un retur pe care si-l doreste mult mai bun. Echipa de langa Timisoara se dovedeste una foarte serioasa, prin ceea ce face referitor la infrastructura, dar si la lotul de jucatori. Sub comanda antrenorului…

- Politehnica a mai perfectat un transfer in aceasta iarna. Este vorba de Nicolae Șofran, jucator nascut la 3 octombrie 2001. El a evoluat pana acum la CSC Ghiroda și Giarmata Vii, in Liga a III-a. Este fundaș dreapta si poate evolua si ca mijlocaș dreapta. The post Politehnica si-a mai luat un jucator…

- Un accident rutier a avut loc dupa ora 14, la Ghiroda, pe strada Aeroportului. O mașina a parasit partea carosabila si a lovit un copac. O victima a ramas blocata in autoturism. In autoturism se aflau patru persoane (trei barbați și o femeie), dintre care o victima blocata, care a fost extrasa si predata…

- Azi dimineața, la ora 8, Inspectoratului pentru Situații de Urgența Timiș, i-a fost solicitata intervenția la un accident rutier pe Calea Lugojului, la intersecția cu Ghiroda. La locul intervenției s-au deplasat de urgența o autospeciala de prima intervenție, un echipaj SMURD, șapte pompieri și un echipaj…

- Presedintele USR, Dan Barna, a anuntat luni, dupa intalnirea cu Ludovic Orban, ca a reusit sa-l convinga pe premier sa nu mai dea bani publici la academiile PSD-iste de “politruci si sinecuristi”. Una dintre cele doua structuri vizate este asa-zisa Academie a Oamenilor de Stiinta din Romania, al carei…

- Badutii eco realizat de copiii din Ghiroda si Giarmata Vii intra in concurs Copiii de la gradinitele si scolile din Ghiroda si Giarmata Vii au realizat un interesant proiect eco. Folosind exclusiv materiale reciclabile, ei au creat sase braduti care au fost amplasati in fata Caminului Cultural din comuna…

- Un șofer de 37 de ani a intrat cu mașina intr-un cap de pod, in aceasta dimineața, la Giarmata Vii. Șoferul era singur in mașina. A fost ranit ușor in urma impactului. In dimineața zilei de marți, 3 decembrie, șoferul a pierdut controlul mașinii și a intrat intr-un cap de pod, la Giarmata Vii. Șoferul…