- Naționala de rugby a Romaniei pornește in acest sezon competițional cu un antrenor nou in staff-ul tehnic, Steve Scott. Acesta va pregati pachetul de inaintare, alaturandu-se astfel echipei tehnice formate din Andy Robinson, antrenor principal și Sosene Anesi (SCM Timișoara), antrenorul de treisferturi.…

- Astazi, 11 ianuarie, Ripensia Timisoara a efectuat primul antrenament pe anul in curs. La orele pranzului, sub comanda antrenorului Cosmin Petruescu, la Baza 2 a UPT, baietii in rosu si galben au facut o sedinta de pregatire usoara, de reacomodare la efort. La primul antrenament au lipsit motivat Vasluian…

- Staff-ul tehnic al Ripensiei UVT a intocmit programul de pregatire din perioada de iarna. Reamintim ca meciurile din Liga 2 se vor relua in jurul datei de 20 februarie 2021. Așadar, iata programul de lucru al echipei secund-divizionare: 11 ianuarie – reunirea lotului 19 ianuarie – joc de verificare…

- Rata oficiala a șomajului din Timiș incepe din nou sa scada, dupa luni bune in care numarul celor fara loc de munca inregistrați la Oficiul de Șomaj a crescut. In septembrie rata ajunsese la 1,22%. Ultimul anunț oficial arata o scadere a ratei șomajului, la finalul lui noiembrie, la 1,18. Datele Agenției…

- Ripensia trebuia sa intalneasca astazi intr-o restanța CS Mioveni, care nu a mai binevoit sa se prezinte, beneficiind de o regula stupida a regulamentului, care spune ca la rejucare, daca oaspeții au cazuri de Covid și nu vor veni, ei vor caștiga partida. Trupa argeșeana a anunțat abia ieri trei cazuri…

- Pentru Politehnica anul 2020 a inceput printr-un 0-0 pe “Dan Paltinisanu” in compania Rapidului, un joc special, ultimul cu spectatori in tribune pentru alb-violeti si care a marcat totodata 40 de ani de fratie intre suporterii timisoreni si giulesteni. Duminica, in ultimul meci oficial din acest an…

- Ripensia și Astra Giurgiu au jucat astazi pe arena Electrica pentru un loc in optimile de finala ale Cupei Romaniei. Dupa un joc cu doua parți total diferite, Astra s-a calificat mai departe dupa ce s-a impus cu 5-1 (1-1). Trebuie insa spus ca echipa pregatita de Cosmin Petruescu a fost carantinata…

- Din pricina cazurilor de COVID-19 din lotul echipei banatene, trei partide ale Ripensiei UVT au fost amanate. Ultimul joc oficial pentru roș-galbeni a fost cel de pe 7 noiembrie, 1-0, la Concordia Chiajna. Astazi, au fost anunțate datele pentru care au fost reprogramate ultimele doua jocuri amanate…