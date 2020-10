Stiri pe aceeasi tema

- Dunarea Calarasi a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Metaloglobus Bucuresti, in etapa a X-a a Ligii a II-a., potrivit news.roA marcat Valentin Alexandru, in minutul 62.ASU Poli Timisoara a terminat la egalitate, scor 3-3 (1-3), meciul disputat, in deplasare,…

- Politehnica Timisoara infrunta sambata, in deplasare, nou promovata ACS Fotbal Comuna Recea. Echipa noastra e in continuare lipsita de aportul mai multor componenti, dar a plecat spre Maramures cu gandul la toate cele trei puncte. „Urmeaza o deplasare dificila, dupa un meci care ne-a consumat fizic…

- Etapa a 8-a a ligii secunde programeaza doua meciuri importante pentru echipele din Timișoara. Atat Poli cat și Ripi au probleme de lot, dar din cauze diferite. Violeții sunt decimați de Covid, trupa in roșu și galben de accidentari. Politehnica Timisoara revine maine pe gazon dupa doua saptamani de…

- Politehnica Timisoara a ajuns la un acord cu clubul italian US Lecce in privinta transferului tanarului portar Alexandru Borbei. Evolutiile goalkeeperului crescut in alb-violet au atras atentia mai multor grupari, atat din tara, cat si din strainatate. Alex Borbei (17 ani) a incasat un singur gol in…

- Voluntarii s-au apucat de treaba la Racovița. 80 de voluntari au inceput deja opt șantiere. Astazi sunt așteptați 200 de voluntari care vor zugravi fațadele celor 30 de case din localitatea din Timiș. Proiectul inițiat de Acasa in Banat, Color the Village (Coloreaza satul) a adunat, in prima zi (joi,…

- ASU Politehnica Timișoara a revenit pe cel mai mare stadion din oraș, ”Dan Paltinișanu”, pentru meciul cu Farul Constanta, din etapa a 3-a a Ligii 2, deși dupa spusele autoritaților, lucrarile pentru „noua arena” trebuiau sa inceapa deja de multa vreme. Dupa un meci palpitant, trupa banațeana s-a impus…

- Divizionara secunda Politehnica Timisoara si-a continuat astazi seria partidelor de verificare. Adversara banatenilor a fost CS Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, formație ce era pe locul 2 in Liga a IV-a Alba la momentul opririi campionatului. Cum era de asteptat, partida a fost la discretia…

- Derby-ul județului Maramureș dintre Baia Mare și Comuna Recea s-a incheiat 2-1 in teren, iar victoria Minerului a fost urmarita live de peste 100 de oameni, „mulți bagați pe stadion fara sa aiba vreo funcție dintre cele trecute in regulamentul FRF”, spun sursele GSP.ro. ...