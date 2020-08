Stiri pe aceeasi tema

- RESITA – Pandemia a pus pe masa discutiilor trei posibile scenarii care sunt luate in calcul in privinta deschiderii noului an la Universitatea „Eftimie Murgu“ din Resita. Universitatile au primit, de la ministerul de resort, mana libera pentru a-si organiza activitatile didactice cu studentii in contextul…

- 4.000 de copii au inceput scoala, de la 1 iulie, in clasele special organizate de Salvati Copiii Romania, pentru restabilirea dreptului la educatie a elevilor care, in lipsa unei tablete si a accesului la internet, au fost lasati in afara scolii online. Citeste si: Elevii ar putea primi bani…

- 4.000 de copii au inceput deja școala, de la 1 iulie, in clasele special organizate de Salvați Copiii Romania, pentru restabilirea dreptului la educație al celor care, in lipsa unei tablete și/sau a accesului la internet, au fost lasați in afara școlii online. In cele 6 saptamani de invațare, copiii…

- CARAȘ-SEVERIN – Numarul carașenilor infectați de la debutul crizei a ajuns sa depașeasca 400 de cazuri, iar cel al deceselor a crescut la 25! Direcția de Sanatate Publica Caraș-Severin a transmis astazi un numar total de 416 cazuri, din care 46 sunt cazuri noi, confirmate sambata și duminica. De asemenea,…

- Polițiștii din cadrul Brigada de Combatere a Crimei Organizate (BCCO) au reușit in mai puțin de 24 de ore o dubla lovitura pentru traficanții de amfetamina și canabis din vestul țarii, dupa ce in aceasta dimineața a fost destructurata o grupare din zona Reșița. Ieri și astazi, procurorii DIICOT Timișoara…

- Organizația Salvați Copiii a anunțat ca iși intensifica programul de recuperare educaționala a copiilor vulnerabili, al caror drept la educație a fost suspendat in perioada carantinei sociale. Potrivit organizației, incepand de miercuri, 1 iulie, 4.600 de copii aflați in evidența organizației vor fi…

- Salvați Copiii intensifica programul de recuperare educaționala a copiilor vulnerabili, al caror drept la educație a fost suspendat in perioada carantinei sociale, cand nu au avut acces egal și nediscriminatoriu la școala online. Astfel, incepand de miercuri, 1 iulie, 4.600 de copii aflați in evidența…

- Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava (USV), alaturi de alte trei universitați din Romania (Universitatea de Vest Timișoara, Universitatea „Constantin Brancuși" Targu Jiu și Universitatea „Eftimie Murgu" Reșița), va implementa, in anul universitar 2020 ...