- CHIȘINAU, 18 aug - Sputnik, Natalia Dembinskaia. Economiștii se arata convinși ca pana la urma totul se va incheia cu o „alianța financiara”, in urma careia nu va ramane niciun loc pentru moneda americana. In plus, investitorii parasesc principala moneda de rezerva și investesc in aur, scrie Natalia…

- Fostul sportiv ucrainean Vasilii Vasilenko a fost acuzat de spionaj. El se afla intr-un izolator la Moscova, a declarat pentru RIA Novosti serviciul de presa al Curții Meșcianski. Interlocutorul agenției a precizat ca ex-fotbalistul a fost arestat inca in octombrie anul trecut, dar atunci a fost acuzat…

- Avocații celor doi luptatori K1, acuzați ca ar fi omorat in bataie un tanar in fața unui club de noapte din Chișinau, și ulterior achitați de prima instanța, vin cu detalii despre desfașurarea urmaririi penale. Aparatorii susțin ca in dosarul respectiv au fost admise mai multe nereguli, iar acum cineva…

- CHIȘINAU, 23 iun - Sputnik. "Astazi noi pe plecam capetele in fața memorie luminoase a tuturor celor care nu s-au intors din razboi. In fața memoriei fiilor, taților, mamelor, buneilor, barbaților, femeilor, fraților, surorilor, camarazilor, rudelor și prietenilor. Le cinstim memoria veteranilor…

- Vladimir Putin lucreaza de la inceputul pandemiei covid-19 in resedinta sa de la Novo-Ogariovo, in apropiere de Moscova. In vederea protejarii liderului de la Kremlin de orice contaminare, vizitatorii trec printr-un aparat care-i stropeste din toate partile cu un produs dezonfectant, potrivit…

- Judecatoria Tagansk din Moscova l-a plasat pe actorul Mihail Efremov in arest la domiciliu in urma producerii accidentului mortal de la Moscova, a transmis corespondentul RIA Novosti din sala de judecata. "Curtea a decis: punerea lui Efremov in arest la domiciliu timp de doua luni, pina pe 9 august",…

- Rusia il va invita pe presedintele francez Emmanuel Macron la parada militara pentru marcarea victoriei impotriva Germaniei naziste, ce va fi organizata anul acesta pe 24 iunie la Moscova, dupa ce a fost amanata din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat joi un responsabil al diplomatiei ruse, informeaza…